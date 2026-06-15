Después del agónico empate que la Selección de Uruguay firmó en su debut de la Copa del Mundo 2026 ante Arabia Saudita (1-1), Marcelo Bielsa habló ante los medios de comunicación y aprovechó para aclarar una polémica que giró alrededor suyo por la pose seria con la que se tomó las fotos protocolarias de FIFA.

Fiel a su estilo serio, Bielsa ofreció una breve, pero concisa, explicación.

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"No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí", declaró el 'Loco' en conferencia de prensa.

En realidad, Bielsa suele tener la cabeza baja, sin mirar incluso a los periodistas que lo cuestionan antes y después de cada partido. De hecho, hizo énfasis sobre esa misma situación.

"También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores en este momento. No son explicaciones que deba dar", agregó.

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🇺🇾 Marcelo Bielsa al ser consultado sobre por qué miró hacia abajo en la foto oficial de la FIFA:



“No soy modelo, se buscan explicaciones en situaciones que no necesitan ser explicadas. No tenemos obligación de actuar como modelos, no hice nada malo”. pic.twitter.com/y8PyXg6qVl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

¿QUÉ LE QUEDA A URUGUAY EN LA FASE DE GRUPOS?

Para los celestes, el empate no les afectó en su lucha por quedar en primer lugar de grupo, ya que España y Cabo Verde también empataron, ellos sin goles. Ahora, los uruguayos buscarán ese liderato en las dos jornadas restantes.

Uruguay vs Cabo Verde - Domingo 21 de junio a las 16:00 horas

Uruguay vs España - Viernes 26 de junio a las 18:00 horas

Cabe recordar que el choque con España, uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos, se llevará a cabo en el estadio Guadalajara.

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