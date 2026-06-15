Nicolás Otamendi, con 38 años cumplidos el 12 de febrero, comenzó a ensayar este lunes el adiós a su historia con los mundiales, el cuarto de su carrera, que para Argentina comenzará el martes frente a Argelia y, a juicio del defensor central, no les resultará fácil.

"Sabemos que todos nos van a querer ganar porque somos los campeones", dijo a periodistas.

"Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición", expresó uno de los protagonistas de la conquista del Mundial de Catar 2022.

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"Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar, porque somos los campeones", añadió el exjugador del Benfica, que a partir del 1 de julio se tornará en refuerzo de River Plate.

Las selecciones de Argentina y Argelia pondrán en marcha este martes en la ciudad estadounidense de Kansas City la actividad en el Grupo J, cuya primer jornada cerrará horas después con el partido entre Austria y Jordania.

"Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial, disfruto el día a día, a mis compañeros, es una linda competición. Es mi cuarto mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad", manifestó 'el General' con visible emoción.

Otamendi destacó la competencia sana que marca el día a día de la plantilla entre jugadores experimentados y consagrados como él, y jóvenes talentos llamados a tomar el relevo.

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", precisó.

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Sobre Argelia, su primer rival en el Mundial, elogió las figuras individuales que ha convocado el entrenador bosnio Vladimir Petkovic.

"Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave", expresó.

Y como jugador que mejora con las experiencias, citó enseñanza de hechos deportivos vividos por la Albiceleste en el estreno, hace cuatro años, en el pasado Mundial.

"Tenemos como ejemplo el inicio de Catar. Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego. En líneas generales tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad de jugadores que tenemos podemos complicar al rival en cualquier momento", puntualizó.

A pesar de comenzar ganando con un gol de penalti de Lionel Messi, la selección de Argentina fue sorprendida en su debut en el Mundial de Catar con una remontada por 1-2 de Arabia Saudí.

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