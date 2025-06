Christian Martinoli y el 'Doctor' García siguen causando reacciones por sus peculiares transmisiones en YouTube de los partidos de la Copa Oro 2025, debido a su lenguaje informal, con groserías y sin filtros. Esto a causa de que TV Azteca no consiguió los derechos de televisión para el torneo.

En esta ocasión, fue Ricardo Antonio La Volpe quien salió a dar su opinión sobre la dupla de Azteca, y dejó ver la inconformidad que tiene ante la postura informal que tienen de narrar un futbol al que le hace falta seriedad, según el analista argentino.

La Volpe agradeció a su nuevo equipo por la oportunidad que le dieron. Foto: Imago7.

¿Qué dijo La Volpe sobre Christian Martinoli y Luis García?

“Vayan a un circo, ¿te acuerdas de los circos? Ahora desaparecieron pero los payasos que te hacían divertir; me llevaban, mi papá, cuando recién estaba caminando me llevaba, las carpas, los circos. Yo no tomo circo en un partido de futbol, la verdad, es una falta a este deporte”, aseveró.

“Me adapto, vivo en México, a la idiosincrasia de México. Me adapto, pero a mí me da risa, lo tengo que decir para que mucha gente se enoje o no se enoje, yo no veo una diversión en un partido de futbol”, mencionó en entrevista para ESTO.

Así, el 'bigitón' dejó ver que no comparte el estilo de narrar y analizar de sus dos rivales, pero también dijo que respetaba los gustos de cada quien: “Si algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chiste, bueno, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentino eso no existe”.

Jorge Campos y Luis García se sorprendieron con las palabras de Christian Martinoli. Foto: Especial

