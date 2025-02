En el mundo del periodismo deportivo mexicano, pocos debates generan tanta pasión como el que enfrenta a Christian Martinoli y Andrés Vaca, dos de las grandes voces de la narración en la actualidad que han conquistado a los aficionados con estilos únicos y carismáticos.

Sin embargo, una reciente declaración de uno de los comunicadores de Fox Sports, ha avivado la conversación al colocar a Martinoli en la cima y relegar a Vaca a un escalón inferior, desatando opiniones divididas en redes sociales.

Lee también Comentarista de ESPN culpa a los 'Tres Amigos' de provocar su salida de Televisa

El comentario surgió durante una charla en el podcast 'Alexpuesto', donde el personaje de Fox Sports conversó con su colega Alex Blanco sobre el estado actual de la narración deportiva en México.

¿Quién es el comentarista deportivo que 'ninguneó' a Andrés Vaca?

Se trata del comentarista Óscar Guzmán, quien es conocido por su trabajo en programas como 'La Última Palabra' y sus relatos en la Liga MX y la Premier League, no escatimó en elogios hacia ambos narradores, pero dejó claro quién es, para él, el número uno.

Óscar Guzmán se toma una selfie con sus compañeros de Fox Sports. FOTO: @guzmanjuegue

"¿Andrés Vaca está a la altura de Christian Martinoli en cuanto a narración?", preguntó Alex Blanco a Guzmán.

"Yo creo que va muy bien... y este güey (Christian Martinoli) es el número uno, pero por mucho, no creo que lo alcancen en un buen rato", respondió Óscar Guzmán sin titubear.

"Pero Andrés Vaca es un buen narrador, tiene mucho ritmo. Para mí un poco rápido para mi generación que ha sido más pausada, pero me parece un estupendo narrador, lo he visto un par de veces, me parece una estupenda persona, pero a Christian Martinoli no lo alcanza", expresó con firmeza.

Lee también El corazón de Miroslava Montemayor tiene dueño; es un propietario de Liga MX ¿De quién se trata?

Mientras Martinoli, con su estilo mordaz, pausado y cargado de humor, se ha convertido en un ícono para los televidentes de TV Azteca, Vaca representa una nueva ola de narradores con un ritmo vertiginoso y energía desbordante, características que lo han consolidado como la voz principal de Televisa.

Sin embargo, para Guzmán, el veterano de Azteca sigue siendo inalcanzable, una postura que no pasó desapercibida entre los fanáticos.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un campo de batalla. Mientras algunos usuarios defendieron a Martinoli, destacando su carisma y su capacidad para transformar un partido en un espectáculo narrativo, otros abogaron por Vaca, elogiando su frescura y la pasión que imprime en cada transmisión.