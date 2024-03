La polémica siempre ha acompañado a Guillermo Ochoa a lo largo de su carrera, ya que desde sus inicios sumó muchos detractores, quienes únicamente estaban esperando a que cometiera un error para criticarlo.

No obstante, hubo una ocasión que la burla llegó de parte de otro portero, quien luego de una tremenda pifia del guardameta con la Selección Mexicana dio a entender que él debería ocupar su lugar.

¿Oswaldo Sánchez se burló de Memo Ochoa?

En marzo de 2010, México enfrentó a Corea del Norte en el TSM en un partido de preparación. En aquella ocasión, Paco Memo regaló el primer gol del partido luego de que no midió el bote del balón y cometió un tremendo oso.

En las tribunas estaba como espectador Oswaldo Sánchez, quien luego del error del meta tricolor, simuló que se iba a meter a la cancha en lugar del cancerbero de las Águilas, acción que fue captada por las cámaras de TV Azteca.

De inmediato comenzaron a asegurar que todo fue una burla en contra de Ochoa Magaña. No obstante, a 14 años de distancia, el ahora analista de TUDN, admitió que se equivocó, pero nuca lo hizo con la intención de burlarse de Memo.

"Yo estaba en mi palco, Memo se equivocó en un gol. Me comenta un compañero de al lado 'no manches que feo error, ¿no te gustaría estar ahí?' y yo dije, 'si deja me meto de una vez'. Yo no estaba criticando, yo me equivoqué también. Yo nunca me burlé ni critiqué por un error que cometió. O sea, mal haré yo al criticar a un compañero", dijo San Oswaldo al portal Récord.