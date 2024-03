Pepe Segarra revela cómo fue su emotiva despedida con Enrique Burak y Antonio De Valdés: "Nunca esperaban que me fuera"

En las últimas décadas, los amantes del deporte estaban acostumbrados a ver a Pepe Segarra, Enrique Burak y Antonio De Valdés informar y entretener a través de las transmisiones de Televisa en Juegos Olímpicos, Series Mundiales, entre otros magno eventos que los denominados 'Tres Amigos' aparecieron juntos en la pantalla.

Sin embargo, eso llegó a su fin con la despedida del mayor de los tres periodistas, José Segarra, quien fue anunciado como nuevo integrante de FOX Sports, donde tendrá un programa de beisbol, será parte de las transmisiones de los partidos de Grandes Ligas y donde participará además de las emisiones de NFL. En los últimos días, los propios protagonistas como Enrique Burak reconocieron el dolor que sintieron al enterarse de la salida de su gran amigo, al grado de relacionarlo con "sentí como si me cortaran un brazo".

Este jueves, en un evento llevado a cabo en los estudios de FOX Sports, Pepe confesó cómo fue el momento en el que les dio la noticia.

"Con Antonio De Valdés y con Enrique Burak pasé más tiempo que con mi familia. Eso es por lo que nos dedicamos y lo que implica nuestro trabajo, esa rutina de que siempre estás acostumbrado a lo que hay que hacer año con año. Estaba tan hecho a una dinámica, pero la verdad me animó mucho tener la oportunidad de volver a hacer el beisbol" compartió Pepe.

"Fue algo muy emotivo porque yo creo que nunca esperaban que yo me fuera. Tantos años y tanto tiempo haciendo lo mismo disfrutando el trabajo, me divertí mucho. Pero si fue algo muy significativo, cuando les comuniqué que me iba de Televisa, no lo creían, como si fuera fake news. Llega un momento donde hay que tomar decisiones y tomé la decisión más adecuada para mí. Estoy muy contento y feliz que todavía tengan confianza en mi y el apoyo como ahora en FOX Sports de seguir mi carrera" agregó.

Segarra, de 69 años, apareció en su último Super Bowl como parte de los 'Tres Amigos' en Las Vegas, uno más a la extensa lista de recuerdos que tienen como compañeros de profesión.

"La verdad que fue muy emotivo, los dos quedaron impactados cuando les comuniqué la noticia. No lo podían creer. Después de estar tantos años juntos, en beisbol, futbol americano, Juegos Olímpicos y tantas cosas que hicimos juntos, si fue algo que impactó. De hecho cuando dije en Televisa que me iba no daban crédito" concluyó.