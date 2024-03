Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Segarra, un trío que nadie imagina separado. Sin embargo, parece que el dragón de tres cabezas de TUDN, conocido como los Tres Amigos, estaría por desintegrarse, al menos así lo ha dejado entrever Pepe Segarra en sus redes sociales.

Este miércoles, en víspera de eventos deportivos como la Champions League, Copa Oro W o Concachampions, el mítico periodista deportivo de Televisa Deportes, ahora TUDN, sorprendió a todos los fanáticos de sus transmisiones con un mensaje desalentador, que vislumbra un nuevo horizonte para él, alejado de los otros dos 'amigos'.

Lee también Reportero de TUDN llamó 'paisano' al 'Chuyón' y se calentó por lo del dron que espiaba al América

¿Cómo anunció Pepe Segarra su salida de TUDN?

A través de su Twitter, ahora X, el histórico comentarista y cronista de Serie Mundial, Super Bowl y Juegos Olímpicos, publicó un mensaje que apunta a ser una despedida de TUDN.

"Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto…", expresó Segarra en Twitter.

Colegas de Pepe Segarra lo despiden de Televisa

Tras el sorpresivo mensaje, grandes figuras del periodismo deportivo comentaron un mensaje de despedida de Televisa para Segarra.

"Enhorabuena por el trabajazo, queridísimo Pepe. Tu trayectoria es de leyenda. ¡Mucho éxito en lo que siga!", expresó Alberto Lati en un comentario de la publicación. Además, Majo González lamentó el mensaje: "NOOOOO", fue todo lo que redactó, acompañado de una carita triste.

Enhorabuena por el trabajazo, queridísimo Pepe. Tu trayectoria es de leyenda. ¡Mucho éxito en lo que siga! — Alberto Lati (@albertolati) March 6, 2024

La última gran aparición de Pepe Segarra fue en la previa y en la transmisión del Super Bowl de este año, donde los Chiefs de Kansas City se coronaron, y donde él mismo regaló un momento histórico con un 'vasito'