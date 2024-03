El domingo pasado se llevó a cabo la carrera Kardias en la Ciudad de México, donde Valeria Marín, periodista deportiva de TUDN, corrió al lado de Marc Crosas, exfutbolista y compañero de la reportera en la televisora deportiva; sin embargo un tema surgido de la carrera ha provocado un brutal enojo de parte de la comunicadora con un fanático.

Luego de que circulara una fotografía con el dorsal registrado por Marc Crosas, indicando que el exfutbolista no había corrido ni un kilómetro de los cinco de distancia, fanáticos comenzaron a hacerle burla al ahora comentarista y analista de TUDN, hecho que provocó la ira de Valeria Marín.

¿Por qué se peleó Valeria Marín con usuario de Twitter por carrera Kardias?

En la publicación de Twitter de Marc Crosas junto a Valeria Marín en la carrera, un usuario decidió burlarse del exfutbolista con una foto del certificado de la competencia indicando que el español no había corrido ningún kilómetro, a lo que la periodista deportiva explotó.

"Que hueva de persona que invierta su tiempo en meterse a ver eso…. ¿Que te aporta o ganas? Fueron 10 de hecho! No te haría nada mal que en este tiempo mal invertido empieces por lo menos a ponerte tenis… por algo se empieza", redactó Marín en Twitter en respuesta a la fotografía y la burla hacia su compañero.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y el usuario decidió responderle fuertemente a Marín, reprochándole que sus respuestas son impulsivas y ofensivas cuando la critican.

Sé que mi opinión te vale, es tu derecho, pero tienes el grandísimo defecto de que si te alaban, ni te mosqueas (tampoco es obligación alabarte y en parte te debes a la audiencia), pero si te critican entras en automático al ring. Aprende a dejar pasar las cosas. — Víctor del Llano (@VctorCa07651147) March 11, 2024

Ante esto, Marín terminó por explotar contra el usuario y enfatizó que ella no se debe a las audiencias ni al público, que ella trabaja para ella, sin deuda con alguien.

"En ninguna parte me “debo a la audiencia” . La audiencia no se prepara por mi, no trabaja por mi…. No me debo a nadie… el no comportarme como tú piensas que debería significa que sea erróneo. Y sí, me vale :)", redactó.