David Faitelson y Marc Crosas protagonizaron una dura pelea en redes sociales, donde incluso rayó en lo personal, luego de que el exfutbolista español demeritara los análisis futbolísticos del experiodista de ESPN y TV Azteca.

Luego de la derrota de Cruz Azul ante Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2024, Gerardo Torrado, actual directivo de Selección Mexicana, realizó un análisis futbolístico del encuentro de La Máquina, algo que utilizó Crosas para denostar a Faitelson.

Lee también 'Tuca' Ferretti sobre el título del América: 'La Ratorce'

"Lean más gente como Gerardo Torrado analizando partidos y menos a otros como David Faitelson, que ya ha dicho que no le pagan por eso", comentó Crosas, algo que provocó una dura respuesta por parte del periodista.

"Marc Crosas deja que la gente lea lo que quiera y punto. Y deja de “vendernos humo”. Saliste del Barça, pero no eres ni Messi, ni Iniesta ni Xavi. Eres el vicepresidente de la Kings League. Concéntrate en eso antes de que Pique te mande a freír espárragos", respondió Faitelson.

Tras esta respuesta, el exfutbolista recriminó a Faitelson que se metiera en el plano personal, a lo que el nuevo fichaje de TUDN contestó que "Yo no me enojo, Marc Crosas, solo me divierto. El día en que me enoje, me retiro. Pero, como buen boxeador, sé admitir golpes (sí, ya sé, aquel en Veracruz) pero también tiro algunos… Por cierto, le puedes preguntar a Gerardo Torrado por qué no vamos a Juegos Olímpicos ni en varones y ni en mujeres".