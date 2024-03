Nuevo episodio entre Shakira y Piqué, protagonizado por la cantante, que actualmente se encuentra en el ojo público, luego de que anunciara el lanzamiento de su nuevo álbum 'Las Mujeres ya no Lloran', y ahora ha cargado de forma muy dura contra su exmarido, Gerard Piqué.

La cantante colombiana se ha atrevido a asegurar que su matrimonio con Piqué había perdido libertades, donde incluso no podía realizar sencillos, ya que se encontraba frenada por el exfutbolista.

Lee también Álvaro Morales propone una lista de soluciones para mejorar el futbol mexicano

"He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero ¡sí, el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad. Como que durante demasiado tiempo nos han mandado a llorar con el guion en la mano y sin un final, solo porque somos mujeres", expresó Shakira con Jimmy Fallon.

Además, la artista aprovechó para hablar del tema de género, asegurando que: "Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de una determinada manera, y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos… Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar".

Por último, la cantante se expresó sobre su nuevo álbum, asegurando que fue una forma de recuperarse tras el duro golpe que significó la ruptura marital con Piqué.

"Tú sabes, estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento. Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Pero esto se sintió como si estuviera en un proceso químico en el que estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad y productividad, fuerza y resiliencia, la resiliencia de los diamantes. Es por eso que elegí la metáfora de las piedras preciosas, por la resiliencia que tenemos las mujeres hoy cuando tenemos que enfrentar la adversidad", sentenció con Jimmy Fallon.