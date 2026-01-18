Luego de un largo y apasionante torneo, Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones 2025, un juego cerrado que reunió a los dos mejores clubes del certamen.

El partido por el campeonato, que tenía como favorito a Marruecos por la localía, contó en la previa con la presencia de varias figuras del deporte y del mundo del entretenimiento, quienes se dieron cita en el Prince Moulay Abdallah.

Una de esas personalidades fue Speed, uno de los youtubers más famosos del planeta, quien durante su estancia en el país africano sorprendió a los aficionados al aparecer en plena cancha.

El streamer, admirador de Cristiano Ronaldo, aprovechó su invitación por parte de la organización para bajar al césped vestido de “Assad”, la mascota inspirada en el León del Atlas, símbolo nacional marroquí.

Después de unos segundos y tras saludar con la botarga puesta, el creador de contenido se dirigió al centro del campo, donde se quitó la máscara y realizó algunos giros en el aire. Su participación concluyó en los túneles de ingreso, donde saludó a los jugadores de ambos equipos.