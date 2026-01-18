El 11 de junio de 2010, el Estadio Soccer City, en Johannesburgo, se convirtió en el epicentro del futbol mundial al recibir el partido inaugural de Sudáfrica 2010 entre México y el país anfitrión.

Un juego que, en medio de la fiesta, terminó 1-1 tras los goles de Rafael Márquez y Siphiwe Tshabalala, quien desató la locura de su afición con un golazo ante Óscar Pérez.

Ahora, casi 16 años después, el futbol volverá a reunir a México y Sudáfrica en un duelo que marcará el comienzo del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Con ese antecedente en el ambiente, el deporte reunió nuevamente a Pérez, figura en aquella edición de la Copa del Mundo, con Tshabalala, quien durante una reciente visita a nuestro país presumió el reencuentro.

A través de sus redes sociales, el exjugador mostró su alegría por volver a ver al exarquero de Cruz Azul, con quien intercambió camisetas previo al Partido de Leyendas de la FIFA en Monterrey.

“16 años después. Es bueno verte de nuevo, mi amigo”, escribió en sus redes sociales Siphiwe Tshabalala, generando múltiples elogios para ambos tras sus destacadas trayectorias.