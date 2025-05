La Liguilla del Clausura 2025 entró en su etapa más emocionante. Esta semana se llevarán a cabo las Semifinales, donde los cuatro equipos que accedieron a esta instancia lucen bastante fuertes y es difícil pronosticar quiénes tendrán el honor de estar la serie por el título.

América lleva ligera ventaja debido a que es el actual tricampeón del futbol mexicano. Muchos aficionados se aventuran a decir que las Águilas harán más grande su historia con el primer ‘tetra’ en torneos cortos.

Lee también Héctor Herrera revela su top 5 de mejores futbolistas mexicanos de la historia: "Yo creo que estoy dentro"

¿Tetracampeonato del América ya está pactado?

Como ya es una tradición en el futbol mexicano, cada que el América llega a instancias definitivas de un torneo comienza a especularse con posibles ayudas para que el club se corone.

Usualmente todas esas hipótesis son creadas por detractores o competencia del equipo de Coapa, sobre todo ahora que viven una nueva época dorada. Sin embargo, en algo que resulta impensable, ahora esta idea surgió desde Televisa, empresa que pertenece al mismo propietario de las Águilas.

Un comentarista de TUDN llamado César Procel se atrevió a decir en plena transmisión que el tetracampeonato del América ya estaba pactado, incluso aseguró que la idea es convertirlo en ‘penta’.

Agregó que después de que el cuadro americanista lograra dicha proeza, de nuevo Cruz Azul y Toluca conquistarían nuevos títulos. De Chivas aseguró que no le toca coronarse hasta 2027.

César Procel, comentarista de TUDN, señaló que está todo arreglado para que América sea pentacampeón de Liga MX. Foto: Especial

“El América tiene tres campeonatos ya, el acuerdo que está firmado es que sean cinco, entonces como ya está firmado el acuerdo América será campeón esta temporada y la que sigue, no hay robo, es un acuerdo ya hecho. Llevo diciendo eso desde hace año y medio y no me creían lo de América pentacampeón.

“El acuerdo son cinco nada más y después de ahí entraría el Toluca o Cruz Azul nuevamente a ganar; Chivas no va a ganar un campeonato probablemente hasta el 2027 en el torneo Apertura, es lo que estaba escrito me acuerdo”, fueron las palabras del comentarista de TUDN.

Cabe destacar que César Procel trabaja para Televisa en Estados Unidos, donde se enfoca principalmente en beisbol. Además, tiene un programa donde suele ironizar y bromear con algunos temas, por lo que pareciera que no decía en serio lo de los futuros campeonatos del América.