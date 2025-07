El mundo del periodismo deportivo mexicano se encuentra encendido tras las recientes declaraciones de Juan Pablo Fernández, hijo del periodista José Ramón Fernández, quien en su pódcast 'Así de Boolas', junto al exfutbolista y excomentarista Juan Carlos Gabriel de Anda, reventó a David Faitelson revelando cuánto gana actualmente en Televisa.

El conflicto mas reciente entre el periodista y la familia Fernández tiene su origen hace poco más de dos meses, cuando Faitelson y José Ramón Fernández intercambiaron críticas públicas tras la descalificación del León del Mundial de Clubes por violar las normas de la FIFA contra la multipropiedad.

En aquella ocasión la guerra de declaraciones subió bastante de tono, luego de que Fernández acusara a Faitelson de ser un “sicario” del periodismo, a lo que este respondió con un tuit incendiario.

“Debe ser la edad. Ahora bien, quizá se le venga a la memoria lo de ‘sicario’ por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca”, escribió David en las redes sociales.

Esta situación provocó varias reacciones tanto entre los usuarios de las redes como del hijo de Joserra: Juan Pablo, quien recientemente aprovechó su plataforma para cuestionar la credibilidad del periodista.

En el podcast, Juan Pablo fue contundente: “Con todo respeto, hoy David Faitelson es el comentarista con menos credibilidad, de todos, perdió toda su credibilidad, porque pu… a una empresa durante 35 años y hoy trabaja ahí; se convirtió en lo que criticó”, comentó el vástago de Fernández, quien de paso reveló el sueldo de David Faitelson en TUDN.

¿Cuánto cobra al mes David Faitelson por trabajar en TUDN?

La cifra revelada por Juan Pablo Fernández contrasta con los 700 mil pesos que Faitelson percibía en ESPN, desmintiendo que su cambio a Televisa no estuviera motivado por dinero.

“Un millón 300 mil al mes cobra (en TUDN) y en ESPN ganaba 700 mil, o sea, que no diga que no se fue por dinero”, afirmó Juan Pablo.

A esta crítica se sumó Juan Carlos Gabriel de Anda, excompañero de Faitelson en ESPN que fue invitado del podcast, quien también acusó al periodista de TUDN de carecer de conocimientos técnicos, especialmente en boxeo.

“Sería poca madre no saber de lo que hablas, repetir, estar solamente informado, no poder hacer un análisis táctico, un análisis de boxeo, no poder hacer un análisis táctico, no poder llevar las tarjetas en el boxeo (y que te paguen) (...) No puedes cobrar lo que cobras, decir que eres un analista si no sabes llevar las tarjetas”, sentenció Gabriel de Anda, quien también tuvo un conflicto con Faitelson, luego de que este último lo acusara de problemas de adicciones.