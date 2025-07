Javier ‘Chicharito’ Hernández está metido en la más grande polémica en su carrera. Lo más curiosos, es que no tiene nada que ver con el futbol, sino con su faceta como influencer y gurú emocional.

El delantero de Chivas publicó un par de videos que de inmediato fueron tachados de machistas, generando que hasta la Presidenta, Claudia Sheinbaum, reprobara sus declaraciones. Lo siguieron la FMF, Pumas y el Club Guadalajara, aunado a la infinidad de críticas que le han llovido por todos lados.

Los polémicos videos de Chicharito Hernández le han acarreado miles de críticas. En los últimos días, uno de los temas más sonados son los comentarios machistas del delantero de las Chivas.

Y las palabras de Javier Hernández han tenido tanto eco, que lograron que un personaje que llevaba meses sin llamar la atención apareciera solamente para reventarlo.

Se trata de Marion Reimers, comentarista que semanas atrás trascendió que dejaría TNT Sports para integrarse a Televisa, aunque de momento no se ha concretado ese movimiento en los medios de comunicación.

Marion Reimers presumió su nueva apariencia en el video que publicó en contra de Chicharito Hernández.

La Reimers, que hasta este día se había mantenido alejada de los reflectores e incluso de las redes sociales, subió un video donde revienta al futbolista del Guadalajara.

“Sí, sí, sí, ya te vimos Chicharito... nada de decisiones propias, a menos que se trate de tomar la escoba para limpiarles la casa ¿verdad? Al final te dejo un insight importante sobre la ‘energía femenina...’

“La energía femenina no es únicamente heterosexual y pensándolo bien, la masculina tampoco... Perdón, me voy a hornear un pan y gracias por iluminarnos, Chicharito. Qué bueno que nos lo recordaste, me voy a barrer”, fue su comentario sarcástico acompañado de datos sobre lo que viven muchas mujeres afectadas por el machismo en México.