Ronaldinho es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, muchos no lo colocan en los primeros lugares, debido a que por sus indisciplinas y gusto por la fiesta, nunca pudo explotar todo su potencial.

Y llamó mucho la atención que pese a que era uno de los mejores pagados, sobre todo cuando jugaba en el Barcelona, el brasileño no sabe manejar dinero, ya que su hermano, quien los representa, se encarga de todo eso.

Lee también Excomentarista de Televisa revela una 'falsedad' en la lucha libre mexicana

¿Ronaldinho no sabe cómo funcionan los bancos?

En el Apertura 2014 el Querétaro dio un golpe sobre la mesa del futbol mexicano al contratar a Ronaldinho, figura brasileña que brilló con el Barcelona y tuvo excepcionales pasos por el PSG y Milan.

Pese a que ya llegó en el ocaso de su carrera, el bombazo de Dinho en la Liga MX no hizo más que atraer a los aficionados a los partidos de los Gallos, debido a que todos lo querían ver en acción.

Pese a que era uno de los jugadores más exitosos, Tito Villa, con quien compartió equipo con el cuadro queretano, recién reveló una anécdota con el brasileño que dejó helado a más de uno.

Ronaldinho depende mucho de su hermano y representante Roberto de Assis Moreira. Foto: Especial

Ronaldinho está acostumbrado a que todos sus bienes los maneje los maneje su hermano, al grado de que prácticamente el futbolista no tiene contacto con su dinero. En una ocasión, al no estar su también representante, dejó expuesto que no sabía ni usar un banco.

“Termina el entrenamiento y Ron empieza a buscar al contador del equipo y le dice que si le prestaba 30 mil pesos, porque no tenía y el hermano estaba en Estados Unidos. Le responde el abogado ‘si quieres te llevo al banco’. Y le contesta ‘¿cómo, yo puedo ir, me lo van a dar a mí?’

“Para no hacer el cuento largo, él jamás había ido a un banco, no sabía que podía ir y retirar de su nómina esa lana. Eso te habla del contexto en el que vive, porque le maneja todo el hermano”, recordó el Tito Villa en el podcast de Más Deporte.