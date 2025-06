La Selección Mexicana iniciará su participación en la Copa Oro este sábado ante República Dominicana, en lo que será su última prueba en un torneo oficial antes del Mundial de 2026, donde serán unos de los tres organizadores.

No obstante, una de las noticias que más ha llamado la atención es el hecho de que TV Azteca al parecer no transmitirá la competencia de la Concacaf, debido a que hasta el momento no cuentan con los derechos.

¿Por qué TV Azteca no transmitirá la Copa Oro?

Ha llamado mucho la atención que a sólo unos días de que arranque el torneo de naciones más importantes de la Concacaf, en TV Azteca no han anunciado ningún partido, incluyendo los de la Selección Mexicana.

Todo se debería a que hasta el momento no cuentan con los derechos de transmisión de la competencia, por lo que los aficionados quedarán privados de las narraciones de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y compañía.

Se sabe que será el viernes la fecha límite puesta por Concacaf para que en el Ajusco decidan si van o no por los derechos de transmisión. Una de las opciones que se maneja es que comienzan a emitir el certamen desde Cuartos de Final.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos son infaltables en los partidos de la Selección Mexicana. Foto: Especial

Esta noticia sin duda es un triunfo para Televisa, ya que en la fase de grupos no van a tener ningún tipo de competencia. Es el momento de que Andrés Vaca y David Faitelson brillen con TUDN.

Por otra parte, Televisa tiene acaparado el tema digital y de streaming de la Copa Oro, debido a que ViX tiene la exclusiva en ese rubro, siendo la única opción permitida por Concacaf en México.

De esta manera, TV Azteca e caso de que compre los derechos de transmisión en fases finales, entrará en acción hasta el 28 de junio, cuando arranquen los Cuartos de Final.

El partido por el título se llevará a cabo el próximo 6 de julio en Houston, donde se espera que para esa fecha Martinoli y el equipo de trabajo de la televisora del Ajusco hagan acto de presencia.