Christian Martinoli reveló un episodio que marcó su ingreso a TV Azteca: una fría y polémica bienvenida por parte de José Ramón Fernández, quien lo insultó e incluso le dio un zape.

En medio de la controversia entre 'Joserra' y David Faitelson, tras las recientes acusaciones de este último sobre supuestos problemas de adicciones del histórico periodista, quien previamente llamó “sicario” al comentarista de TUDN, algunos usuarios rememoraron la anéctoda que confirma que las humillaciones de parte de Fernández no sólo eran dirigidas hacia el actual colaborador de Televisa.

Y es que Martinoli no siempre tuvo un camino fácil. Antes de consolidarse en TV Azteca como el gran compañero de Luis García en las transmisiones de la Liga MX y de la Selección Mexicana, narraba futbol en una estación de radio en Toluca.

Buscando una oportunidad en televisión, contactó a Luis Manuel Jaramillo, director de cámaras de Azteca Deportes, quien le consiguió una entrevista con Enrique Valdez, productor de un nuevo programa deportivo. La reunión se realizaría en la oficina de José Ramón Fernández, entonces jefe de Azteca Deportes.

¿Cómo fue la anécdota donde José Ramón le dijo 'pende...' a Martinoli?

El encuentro no fue como Martinoli esperaba. “Fui a la oficina de José Ramón, estoy sentado y aparece. Me voltea a ver y me dice: ‘¿y usted quién es?’. Le digo que soy fulano de tal y me dice: ‘Ah, es el amigo de Jaramillo’”, relató Martinoli, imitando la voz de Fernández.

Cuando aclaró que solo conocía a Jaramillo por la radio, la situación escaló. “‘¿A quién vienes a ver?’”, preguntó Joserra. Martinoli respondió que buscaba a Valdez, pero Fernández, en un tono intimidante, lo interrumpió: “Ah, usted narra. Valdez, el señor narra. Ah, usted es narrador. ¡Usted es un pen...!”. Acto seguido, le dio un zape y ordenó a Valdez atenderlo antes de irse.

El incidente, que Martinoli describió como un “derecho de piso”, no lo detuvo. Fue asignado a “El Club”, un programa patrocinado por una marca de panes que se transmitía antes de los partidos.

Aunque inicialmente no estaba conforme con el contenido, se adaptó y comenzó a escalar en la televisora. Este fue el primer paso de una carrera que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocibles del fútbol mexicano.