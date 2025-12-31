La Copa Africana de Naciones ha regalado un sinfín de escenas increíbles sobre la forma en que los fanáticos de aquella zona del planeta viven el futbol.

Pero ninguna tan peculiar como la protagonizada por un aficionado de la República Democrática del Congo, quien se volvió viral por su comportamiento en las gradas del torneo.

Se trata de Michel Kuka Mboladinga, un aficionado que realizó el viaje para apoyar a su nación en cada compromiso del certamen y que permaneció de pie, completamente inmóvil, durante más de 90 minutos.

Mientras todo el estadio gritaba, este aficionado de RD Congo 🇨🇩 permaneció inmóvil como una estatua.



Era un homenaje a Patrice Lumumba, liberador de su país.



Fútbol, memoria y dignidad en una sola imagen. ⚽💪🏽#AFCON #CopaDeÁfrica #CAN2025 pic.twitter.com/YvsOq4d6og — LaSonrisaDelFútbol (@el16deaimar) December 31, 2025

Mboladinga realizó esta espectacular actuación como una forma de rendir homenaje al líder independentista del país, Patrice Lumumba, y a su estatua ubicada en el Congo.

El comportamiento del fan ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales de México, quienes reconocen su habilidad y dejan en el aire la posibilidad de verlo en tierras aztecas en el Repechaje Intercontinental de la FIFA.

La República Democrática del Congo logró su pase al repechaje del Mundial 2026 tras vencer a Nigeria en penales y enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica.