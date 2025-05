Christian Villanueva, expelotero de los Padres de San Diego en 2017 y 2018, se integró a los Rieleros de Aguascalientes para la temporada 2025 de la LMB, proveniente de los Sultanes de Monterrey. El primera base llegó con el firme objetivo de contribuir al anhelado campeonato del equipo hidrocálido.

“Es un equipo que anhela tanto un campeonato y vengo a dar todo de mí. Confío en que vamos a lograrlo, se ve un equipo muy bueno, es cuestión de acoplarnos y encontrar esa buena racha”, explicó el ‘Villa’, quien confía en que el acoplamiento del roster será clave para alcanzar los Playoffs y soñar con la corona, misma que sólo han alcanzado en una ocasión, en 1978.

La novena aguascalentense ha sufrido un arranque complicado, mismo que la ha relegado a los últimos lugares de la Zona Norte de la naciente campaña, no obstante, Villanueva mantiene el optimismo.

“Me han cobijado muy bien mis compañeros, es un tremendo equipo. Me he sentido muy cómodo, me han abrigado, me han hecho sentir como en casa. Van pocos juegos, pero adaptándonos, a lo mejor por ser nuevo, me siento un poco presionado. Pero bien, se están dando las cosas, esperemos encontrar la buena racha”, dijo.

La meta de Villanueva para 2025 es clara: llevar a los Rieleros a la Postemporada y luchar por el campeonato. Con su experiencia internacional y determinación, el infielder se perfila como una pieza fundamental para revertir el mal inicio y cumplir las expectativas de los hidrocálidos. “Las metas personales quedan de lado. Obviamente, es ir paso por paso: Playoffs e irnos a la Final”, mencionó

Sin embargo, el también tercera base tiene una ‘espinita clavada’ y es que en la temporada anterior disputó la Serie del Rey con los Sultanes, misma que perdieron (4-0) ante los Diablos Rojos del México, por ello, ve este nuevo proyecto como una oportunidad de cobrar revancha personal. “Siempre, año con año, yo creo que es el sueño de todo pelotero, lograr un campeonato. Entonces sí, claro que es mi primera meta”, dijo.