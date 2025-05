A sus 42 años, Jesús Castillo, primera base de los Dorados, reflexiona sobre su carrera de 20 años en el beisbol profesional mexicano que lo ha consolidado como uno de los mejores peloteros del circuito.

Con 2 mil 560 imparables, mil 383 carreras, 241 jonrones y dos premios MVP (2017 y 2018) antes de su llegada a la novena chihuahuense, ‘Jesse’ se siente pleno y listo para dejar un legado.

“Yo me siento muy contento, muy feliz de a mis 42 años todavía poder estar compitiendo a alto nivel, sobre todo ahora con todos estos extranjeros. Y creo que puedo sentirme satisfecho el día que diga adiós al beisbol profesional, de todos los logros que hemos tenido y sobre todo los momentos difíciles que me han hecho crecer como persona y como jugador”, afirmó Castillo.

El originario de Mexicali, Baja California, quien debutó en 2005 con Leones de Yucatán, descartó arrepentimientos sobre no haber jugado en Ligas extranjeras. “Mucha gente me pregunta el por qué no pude haber emigrado a un mejor beisbol, tuve muchas oportunidades de hacerlo, pero siempre el de arriba tiene deparado el destino de cada persona y soy muy agradecido por todo lo que me ha dado en mi carrera el beisbol mexicano”, señaló.

Pero ¿cuál es la diferencia entre el ‘Jesse’ Castillo de 2005 al de 2025? El inicialista atribuye su longevidad debido al trabajo constante y a la evolución de su preparación.

“El hábito de trabajo año tras año va mejorando, viéndolo desde los sistemas de sucursales de Estados Unidos y que cada vez más llegan jugadores experimentados, ex Grandes Ligas, nos aportan esa forma de preparación”, explicó.

En 2017, en primera base fue reconocido como el MVP de la temporada de la LMB, esta distinción la cosecho con la franela de Aguascalientes, ciudad a la que le tiene un cariño muy especial.

“A Aguascalientes siempre lo considero como mi casa, porque mi despliegue como pelotero activo de élite, fue ahí; una afición que siempre me cobija, me trata de maravilla y eso es de agradecerse. Si tengo la oportunidad más adelante de poder estar nominado al Salón de la Fama, créeme que mi mentalidad está puesta en llevar la gorra de Los Rieleros para Monterrey”.