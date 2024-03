La serie entre los Diablos Rojos del México y los Yankees de Nueva York se aproxima más al Estadio Harp Helú, y para deleite de los aficionados al beisbol y a la nación escarlata, el manager Lorenzo Bundy ha descrito la víspera de los encuentros como si fueran de una Serie Mundial.

“Estoy muy contento, la gente está haciendo todo, todo, como si fuera un juego de Serie Mundial. ¿Cuántas veces un equipo como Yankees tiene la oportunidad de jugar, especialmente aquí en México? Tenemos jugadores que estuvieron en Grandes Ligas y para algunos de ellos será una última oportunidad para enseñar que ellos tienen pelota fresca”, expresó Bundy.

Además, el manager nacido en Philadelphia habló de la llegada del serpentinero ganador al premio Cy Young en 2020, Trevor Bauer, a los Diablos Rojos, adelantando que llegará el jueves a la Ciudad de México y espera convencerlo de mantenerse con los Pingos después de las cinco aperturas acordadad entre jugador y organización.

“Viene mister Bauer. Estoy seguro que él está preparado, listo para el pitcheo. Es una bomba para la liga, para los Diablos. Es un pitcher que ganó un Cy Young y uno de los mejores pitchers en Grandes Ligas, él es un lanzador de Grandes Ligas y está buscando la oportunidad para regresar al Big Show, pero si nada pasa después de las cinco salidas que va a tener con nosotros, a mí me gustaría tenerlo, la pregunta es: ¿qué está pensando él? Llegará el jueves con nosotros”, expresó Bundy.

Por último, el manager habló de la integración de Robinson Canó con los Pingos, asegurando que es un jugador que “casi no habla, pero cuando habla la gente escucha. Es un líder, él no pidió nada extra. Todas las cosas que hacemos como grupo, él está metido, como un novato, pero no es un novato. Contra los Yankees mi plan es que juegue 4 o 5 entradas en segunda, si no, será bateador designado”.