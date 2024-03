Hace unas semanas, Francisco 'Paco' Chacón y Marco Antonio 'Chiquimarco' Rodríguez protagonizaron una cruenta discusión en redes sociales, donde sacaron temas personales muy ofensivos, demostrando que no hay una buena relación entre los dos exsilbantes de la Liga MX.

Ahora, Paco Chacón ha vuelto a abrir la herida, tundiendo con todo a 'Chiquimarco', luego de que se candidateara a presidir la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué se dijeron Chacón y Chiquimarco en redes sociales?

En una publicación de Twitter, Chiquimarco contestó a un usuario, revelando que Chacón en una ocasión intentó meterlo en problemas con las reservaciones de hotel, y aprovechó para llamarlo 'mala leche'.

"Por sentido común NO. Sin embargo en una ocasión un compañero, que jamás pudo “ganarme en la cancha”, me puso una trampa, ya que le delegue la reservación del hotel y lamentablemente el muy tonto, inepto y mala leche lo realizó en el hotel de un equipo y no pudimos cambiarnos ya que nos percatamos en el desayuno y todos los hoteles de la ciudad estaban a tope. Al percatarme lo denuncié a mis autoridades de la FMF y Comisión de Árbitros generando una fuerte conflicto interno y jamás volví a confiar en nadie, en tema de logística y mucho menos en ese cuarto árbitro sin pelo. A partir de ese incidente no volví a delegar la reservación a ningún compañero", redactó Chiquimarco.

Ante esto, Chacón no se quedó callado y contestó de grave manera, metiéndose en un tema muy personal de Chiquimarco: la familia.

"Pobre cabrón la verdad ya da lastima, ahora no tiene ni trabajo ni familia, lo echaron por la puerta de atrás en TUDN pues recuerdan que está denunciado por violencia familiar por sus dos hijas, que se puede esperar de un tipejo que no respeta ni a su propia sangre", contestó.

¿Por qué atacó Chacón a Chiquimarco?

Ahora, Chacón no contuvo la exclusiva y adelantó que Marco Rodríguez buscó la presidencia de la Comisión de Árbitros, aprovechando para ofenderlo.

"El miércoles pasado estuvo en las oficinas de la Femexfut presentando su proyecto otro candidato al puesto de Presidente de los árbitros, el famoso Chiquidracula, el cual anda desempleado y le urge agarrar hueso, a ver qué pasa, lo cierto es que Benito no deja de llorar", externó en Twitter.