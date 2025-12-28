A pesar de la incertidumbre que sembró la Selección Mexicana al cerrar el año con seis partidos en fila sin victoria, Adolfo Ríos cree que Javier Aguirre es el indicado para guiar el barco tricolor.

“Es un viejo lobo de mar, se las sabe de todas. Es el técnico que tiene más experiencia, a nivel internacional, para aspirar a llevar a la Selección Nacional a buen puerto. Había dicho que ya no iba a volver, pero hay propuestas que no puedes evadir y, si tu país te llama, siempre vas a estar ahí; qué bueno que lo haya hecho”, mencionó.

Dejando de lado su confianza en el Vasco, el Arquero de Cristo aceptó que el panorama para México, en la próxima Copa del Mundo, no es el más esperanzador y lamentó que sea así, ya que debería ser lo contario por ser uno de los anfitriones.

“Estamos aspirando a, solamente, hacer un buen Mundial o a jugar un quinto partido, cuando la aspiración debería ser diferente. Con todas las ventajas que tenemos en casa, deberías tener el sueño de trascender y poder llegar a jugar una final, [pero] la Selección está compitiendo con lo que tenemos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza en un Mundial”, añadió.

El exportero señaló que la Selección Mexicana debe aprovechar la localía para tener un mejor desempeño y apoyó el discurso de Javier Aguirre de que necesita futbolistas con ganas de portar la camiseta tricolor.

“La ventaja más grande que podemos tener es que vamos a jugar en nuestro propio país y esa debería ser la diferencia, sacar provecho del smog, de la altura, de la gente y de lo que representamos como país. [Necesitamos] jugadores que sientan pasión y compromiso por representar a su país en casa”, expresó.

