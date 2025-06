Cada cuatro años se lleva a cabo la Copa del Mundo de la FIFA. Y parece que se ha vuelto ya una tradición que cuando se entrega la lista de convocados debe haber polémica por los elegidos.

En México han surgido muchas controversias. Desde la de Luis Antonio 'Cadáver' Valdez, Gabriel Caballero, Chiquis García y la más reciente fue la de Raúl Jiménez en 2022. Sin embargo, pocos recuerdan la que es una de las más injustas: la exclusión de Adolfo Ríos en 1998.

¿Por qué Adolfo Ríos no jugó un Mundial?

Adolfo Ríos fue un extraordinario portero desde que debutó en Pumas. Sus cualidades eran tales que dejó en la banca ni más ni menos que a Jorge Campos, que años más tarde sería su némesis.

Ríos destacó con los felinos, pero tras la Final ante América en la Temporada 1987-88, donde fue señalado de cometer un par de errores, fue enviado al Veracruz, donde no bajó su nivel, recibiendo sus primeros llamados a Selección Mayor.

Parecía que le ganaba de nueva cuenta la carrera al Brody, debido a que Bora Milutinovic lo contemplaba como titular en el cuadro nacional. En la Copa América 1997 se encargó de defender el marco tricolor.

Adolfo Ríos era portero titular de la Selección Mexicana antes del Mundial de Francia 98. Foto: @adorri25

Sin embargo, pese a que parecí inminente que sería el elegido para estar en el Mundial de Francia 98, un año antes de manera inesperada le dieron las gracias al entrenador serbio.

Manuel Lapuente entró al quite y no fueron buenas noticias para Adolfo. El ‘Potero de Cristo’ ya había tenido a dicho estratega en Necaxa, quien le advirtió que con él no iba a jugar, por lo que en el combinado nacional no sería distinto.

Lapuente borró por completo de la Selección Mexicana a Adolfo Ríos, quien realizó el proceso de las eliminatorias y en el torneo continental había destacado. Nada de eso le valió al guardameta.

A la Copa del Mundo Manolo decidió llevar a Jorge Campos y como suplentes a Óscar Pérez y Oswaldo Sánchez. Pese a que estaba en gran forma con Necaxa, Ríos se quedó con las ganas de jugar un Mundial por ser del gusto de Manuel Lapuente.

Finalmente, Adolfo Ríos reveló en una entrevista que todo se debió a que Lapuente no se quiso meter en problemas con Jorge Campos, por lo que le pidió que hablaran para ver cómo estaba el Brody físicamente, quien se negó a dejar la oportunidad de disputar otro Mundial.