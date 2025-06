Jorge Campos es uno de los futbolistas que enamoró a los aficionados. En portero se ganó el cariño y admiración de muchos gracias a sus actuaciones bajo los tres palos. Pocos recuerdan que como delantero siempre demostró que también podía ser letal.

No obstante, uno de los principales motivos por los que congenió con la fanaticada es por sus coloridos uniformes. No había niño en los 90 que no deseara vestir igual que el Brody.

¿Por qué homenajearon a Jorge Campos?

Jorge Campos se convirtió en un embajador del futbol mexicano. Es común que cuando realiza una cobertura con TV Azteca, el Brody se codea con figuras internacionales y hasta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Es por ese motivo que el guardameta mexicano ganó mucha relevancia a nivel internacional en su etapa en activo, al grado de que grabó un comercial en los 90 para una reconocida marca junto a estrellas de la talla de Ronaldo, Éric Cantona, Figo y Paolo Maldini.

FIFA exhibió en su museo en Zúrich la playera que usó Jorge Campos en el partido de EU 94 ante Irlanda. Foto: Especial

Y pese a que han pasado los años, Campos se ha mantenido vigente entre los aficionados. La gran prueba es que recién le rindieron un homenaje en el museo de la FIFA.

En el Football Fever de la FIFA se exhibe la playera que usó el Inmortal en el partido ante Irlanda por el Mundial de Estados Unidos 1994, esto con motivo de los 31 años de aquella ocasión que chocaron en el terreno de juego.

Los amantes del futbol podrán ver la colorida playera del Brody en Zúrich en una exhibición que estará hasta el 31 de agosto de 2025. Cabe destacar que Jorge Campos se volvió muy popular gracias a los uniformes de este tipo que usó con la Selección Mexicana.