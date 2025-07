El Mundial de Estados Unidos 94 marcó la carrera de Alberto García Aspe. En Octavos de Final ante Bulgaria, el mediocampista empató el juego desde el punto de penalti, en un partido que se definió desde los once pasos después de 120 minutos de acción.

Sin embargo, pese a que esos remates eran su especialidad, García Aspe erró el primer disparo ante los búlgaros. Muchos ponen sobre su espalda la dolorosa eliminación en esa Copa del Mundo.

¿Por qué García Aspe insultó al Matador Hernández?

Luis Hernández se convirtió en la figura de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98. El delantero se convirtió en el goleador del equipo, anotando ante Corea del Sur (2), Países Bajos y Alemania.

Únicamente a Bélgica no le marcó y fue por culpa de Alberto García Aspe, quien de manera rotunda le negó la posibilidad de ejecutar el penalti que le habían cometido a Ramón Ramírez.

El Matador Hernández recordó en una entrevista con varios seleccionados que estuvieron en esa Copa del Mundo lo que el Beto le dijo cuando ya tenía el balón para cobrar la falta. Después de escuchar al capitán, no tuvo de otra que dejarlo que él marcara el primer tanto frente a los belgas.

García Aspe tuvo su revancha en un Mundial, ya que cuatro años antes había fallado uno de los penaltis que eliminaron a México. Foto: @betogarciaaspe8

“Fue en el partido contra Bélgica, estábamos perdiendo contra Bélgica 2-0 y viene el penal que le cometen a Ramón (Ramírez). Voy, agarro el balón y le digo ‘Beto, dame chance’. (Me responde) ‘no, sácate a chingar a tu madre, vete para allá, yo lo voy a tirar.

"Beto tenía una gran confianza, entonces nada qué ver que me puse mal, magistralmente lo metió. Después, pasa un año y en la Copa América de Paraguay me dejó tirar un penal”, recordó el Matador Hernández.

La respuesta del García Aspe no se hizo esperar. El exmediocampista fue tajante con el hecho de que ese disparo desde los once pasos significaba para él la revancha de lo que había ocurrido cuatro años antes contra Bulgaria.

“Venia de un Mundial anterior en 94, que todo mundo me sigue recordando ese penal que había metido contra Bulgaria y en tanda de penales lo falló y quedamos fuera. Yo me preparé cuatro años para tener una revancha, yo dije ‘no vuelvo a fallar un penal’. Yo sabía que Luis había hecho dos goles ante Corea, pero para mí era una revancha, lo había soñado y me quería quitar esa espían y por eso no lo dejé”, comentó Alberto García Aspe.