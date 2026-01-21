Bora Milutinovic está inconforme con la organización del Mundial: "México merecía más partidos"

México ha sido escenario de algunos de los capítulos más memorables en la historia de la Copa del Mundo. Este año, volverá a ser protagonista, con tres sedes y un total de 13 partidos asignados.

Sin embargo, para Bora Milutinovic, histórico entrenador que dirigió en cinco Mundiales, esta cifra resulta insuficiente.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el técnico serbio aseguró que —por historia y tradición— México merecía más encuentros y un mayor número de ciudades anfitrionas.

¿Qué fue lo que dijo Bora Molutinovic sobre los partidos asignados a México?

“Es increíble que México sea el único país con tres Copas del Mundo. Los pasados fueron maravillosos y llamaron la atención. Es bonito organizar, pero merecía más partidos; sólo tres ciudades no me parecen suficientes para la afición que tiene”, expresó.

Milutinovic, quien comandó al Tricolor en el Mundial de 1986, destacó la importancia del Estadio Azteca y compartió que espera con emoción el momento en que el histórico inmueble retumbe con el Himno Nacional.

“No hay palabras para mostrar la grandeza del Estadio Azteca. Es un lugar donde se han jugado finales y han estado los mejores del mundo. Será inolvidable escucharlo en el Himno Nacional”, vaticinó.

El entrenador europeo también subrayó el papel de los fanáticos mexicanos, cuya pasión ha trascendido fronteras.

“Los aficionados hablan de todos los Mundiales y algo que ha quedado, y por lo que México es famoso, es la ola. Podemos hablar de muchas pasiones, pero esa tradición se mantiene hasta hoy en todo el mundo y demuestra la importancia de la afición mexicana”, concluyó.