Javier Aguirre tiene un problema menos del cual preocuparse para preparar sus partidos contra Panamá y Bolivia, ya que la FIFA autorizó a Brian Gutiérrez y a Richard Ledezma, con pasado en las inferiores de Estados Unidos, para jugar con la camiseta de la Selección Mexicana.

El pasado 15 de enero la Selección Mexicana publicó en redes sociales la lista de convocados para los amistosos que se llevarán a cabo el próximo jueves 22 de enero y domingo 25 y entre los nombres destacados estaban los apellidos de Gutiérrez y Ledezma, figuras en Chivas, pero que aún no tenían la certeza de poder representar al Tri.

Este martes, la Federación Mexicana de Futbol compartió un comunicado donde confirmaron la decisión de FIFA.

Tanto Gutiérrez como Ledezma llevaron a cabo el One Time Switch, el procedimiento que deben hacer los jugadores con dos o más nacionalidades y que, a pesar de tener pasado en categorías juveniles con uno de esos países, a nivel mayor desea representar al otro.

"La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia", se lee en el comunicado compartido por la FMF.

En la última convocatoria de Javier Aguirre, destacan ocho jugadores del Guadalajara.

Ellos son: Raúl Rangel (portero), Richard Ledezma (defensa), Bryan González (defensa), Luis Romo (mediocampista), Roberto Alvarado (mediocampista), Brian Gutiérrez (mediocampista), Ángel Sepúlveda (delantero) y Armando González (delantero).

Si bien para muchos aficionados del Rebaño esto representa un orgullo, al mismo tiempo podría ser un problema a futuro, ya que cabe recordar que la Liguilla del torneo Clausura 2026 se jugará sin seleccionados mexicanos, así que Chivas podría perder una gran cantidad de elementos en la recta final del campeonato.