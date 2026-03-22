César Montes tuvo un regreso soñado al once inicial del Lokomotiv Moscú. El defensor sonorense, conocido como el 'Cachorro', disputó los 90 minutos en la victoria 5-1 sobre el Akron Togliatti, correspondiente a la Premier League de Rusia.

Esta actuación llega justo antes de la fecha FIFA de marzo, en la que el zaguero forma parte de la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de la Selección Mexicana.

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Esta presentación refuerza su momento oportuno de cara a los compromisos internacionales.

Javier Aguirre incluyó a Montes en la lista para los duelos preparatorios ante Portugal y Bélgica. El 'Vasco' confía en el 'Cachorro' para liderar la zaga junto a Johan Vásquez.

Ambos apuntan a ser titulares en el Mundial 2026, siempre que el sonorense mantenga salud y ritmo competitivo.

¿Cómo fue el gol de César Montes?

Tras ausentarse por molestias musculares que afectaron su regularidad, Montes volvió en gran forma. Apenas al minuto 6 abrió el marcador con un golazo: recibió un pase dentro del área y, sin dudar, conectó un disparo potente de pierna zurda que se clavó en el ángulo superior.

⚽️ Gol de César Montes



🔴 Lokomotiv Moscú 1-0 Akron Togliatti ⚪️#RPL pic.twitter.com/s5NMv1mtqx — FC One Football (@FCOneFootball) March 22, 2026

El festejo resultó emotivo, ya que dirigió un gesto de corazón hacia las gradas, en aparente dedicatoria a sus seres queridos.

El central mostró solidez en la zona defensiva durante todo el encuentro y contribuyó al dominio del Lokomotiv, que amplió la ventaja hasta sellar una goleada clara.

México inicia su actividad el 28 de marzo frente a Portugal en el Estadio Banorte. Este recinto reabre sus puertas tras su remodelación para la Copa del Mundo.

El segundo partido se juega el 31 de marzo en Chicago contra Bélgica, en el Soldier Field.