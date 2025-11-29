Las relaciones entre prensa y protagonistas del futbol mexicano siempre han sido un terreno minado.

Críticas, filtraciones y enfrentamientos verbales son una situación que suele suceder con frecuencia, pero en ocasiones la tensión cruza la línea y amenaza con volverse física.

Hace tiempo lo que pareció una simple cobertura periodística pudo terminar en insultos, empujones o, como casi ocurrió hace más de una década, en una pelea.

Ese límite estuvo a punto de romperse en 2013 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

Un equipo de reporteros decidió grabar sin autorización un entrenamiento del Tri, capturando imágenes que incluían regaños a jugadores.

Esta acción, que pretendía ser informativa, desató la furia del entonces técnico del Tricolor.

¿Quién fue el director técnico de la Selección que casi agredió a golpes a un reportero?

El periodista era Juan Carlos Zúñiga y el director técnico que salió a encararlo, fue José Manuel “Chepo” de la Torre. Según relató del propio Zúñiga, tras entregar una memoria vacía a personal de la FMF para proteger la una grabación de un entrenamiento del Tri, por lo que el entrenador perdió los estribos.

“Sale el ‘Chepo’ con sus auxiliares: ‘hijo de tu pin.. madre, pin.. escuincle pende... nos viste la cara’”, recordó el reportero.

La situación se mantuvo en gritos e insultos, pero cerca de que llegaran a los golpes. Mientras que el reportero fue vetado durante un tiempo por la Femexfut.