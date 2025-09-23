La pasada Fecha FIFA tuvo como principal atractivo el regreso de Hirving Lozano, quien por más de un año estuvo completamente borrado. Javier Aguirre le dio una nueva oportunidad de buscar un lugar en el Mundial 2026.

Cabe destacar que el Chucky había tenido varias actitudes que no gustaron en la alta plana de la FMF, por lo que decidieron vetarlo del Tricolor. Su buen momento con el San Diego de la MLS le abrió la puerta para intentar ganarse un lugar.

¿Qué dijo Chucky Lozano de su regreso a la Selección Mexicana?

Luego de una larga ausencia, Chucky Lozano agradeció la confianza a Javier Aguirre por darle una nueva oportunidad de defender al cuadro nacional. Además, resaltó el trabajo grupal que se está realizando de cara a la Copa del Mundo, donde México será uno de los tres anfitriones.

“Tuve un periodo largo de no poder ir a la Selección por cuestiones de salud, pero ahora que regresé fue maravilloso, me recibieron muy bien, agradezco mucho a la gente, cuerpo técnico, jugadores, están haciendo un gran trabajo, un gran grupo, es bonito eso”, comentó en charla con EFE.

Chucky Lozano regresó a la actividad con con la Selección Mexicana ante Japón. Foto: Imago7

Por otra parte, el seleccionado nacional señaló que todavía faltan algunos detalles al momento de entender la idea de juego que desea plasmar el Vasco Aguirre, aunque recalcó que todavía tienen tiempo para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

“Tenemos que seguir mejorando cosas, seguir trabajando en el concepto que quiere jugar Javier, tratar de tener esa idea clara y saber lo que quiere el cuerpo técnico. Se está haciendo paso a paso, hay tiempo para trabajar, lo están haciendo muy bien. Los objetivos son claros, tratar de hacer un gran Mundial porque es en casa y hay que trabajar muy duro para eso”, dijo Lozano.

Chucky Lozano no era convocado por la Selección Mexicana desde la Final de la Concacaf Nations League, donde cayeron 2-0 ante Estados Unidos. Regresó este año para tener minutos frente a Japón y Corea del Sur.