La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre se encuentra en la antesala de uno de los momentos más esperados del año: el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Con el torneo cada vez más cerca, la expectativa crece entre los aficionados que sueñan con ver al equipo nacional en un grupo favorable que le permita avanzar con firmeza en la competencia.

El evento que será una gran fiesta en Estados Unidos, presentará al Tricolor dentro del Bombo 1, lo que garantiza evitar a las potencias más grandes en la primera ronda, pero no elimina el riesgo de enfrentar rivales complicados de diferentes partes del mundo.

Con esa situación en mente, es momento de repasar lo rivales que no puede tener el equipo mexicano en el torneo de FIFA durante la primera ronda, en la que también están fuera de cualquier opción los representantes de Concacaf.

¿Qué selecciones no pueden enfrentar a México en la fase de grupos del mundial?

México, como anfitrión del Mundial 2026, está en el Bombo 1 junto con Estados Unidos, Canadá y las nueve mejores selecciones del ranking FIFA. Por lo tanto, no puede enfrentar en la fase de grupos a:

Argentina

Brasil

Francia

España

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Además, por regla de FIFA, no puede coincidir con otra selección de la Concacaf en su grupo (excepto los anfitriones ya mencionados), lo que descarta equipos como Panamá, Haití y Curazao.