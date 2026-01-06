Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Tanto a nivel de clubes como con su selección, el Comandante ha demostrado por qué, juntos con Lionel Messi, es el jugador más dominante de la última época.

La cantidad de récords que el astro portugués ha conseguido es, simplemente, impresionante.

Desde que debutó como profesional el 14 de agosto de 2002, el atacante luso no se ha cansado de hacer goles con el Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr y, por supuesto, con Portugal.

Para dimensionar sus estadísticas, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia del futbol en partidos oficiales.

Lee También Mundial 2026: ¿Cuáles son las 10 selecciones más costosas del torneo de la FIFA?

Dentro de su palmarés, CR7 cuenta con cinco Balones de Oro, cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro como el mayor romperedes de las Ligas de Europa.

Además, como otras distinciones, es el máximo goleador histórico del Real Madrid con 450 anotaciones.

Probablemente, en 2026, el Bicho se convertirá, también en compañía de Lionel Messi, en el único futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Mientras el Mundial de 2026 comienza, Cristiano Ronaldo se continúa preparando con el Al-Nassr para llegar de la mejor manera posible.

Además, con Portugal tendrá partidos amistosos que le servirán para que, tanto él como su selección, mejoren cada vez más rumbo a la próxima justa mundialista, donde serán uno de los principales aspirantes a conquistar el título.

Uno de esos compromisos no oficiales será ante la Selección Mexicana, durante el mes de marzo; dicho encuentro servirá como la reinauguración del estadio Azteca, donde se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo.

Esta no será la primera vez que el ídolo del Real Madrid se enfrentará a un equipo mexicano, incluyendo al Tricolor y a clubes.

Lee También René Higuita sentencia que Guillermo Ochoa debe ser titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo contra rivales mexicanos?

Cristiano Ronaldo se enfrentará por sexta ocasión a oponentes mexicanos; será la tercera a nivel de selecciones y ya cuenta con tres a nivel de clubes.

Con la selección, CR7 dos veces a México en la Copa Confederaciones de 2017, con saldo de un empate y una victoria a su favor.

Cabe resaltar que, en el duelo de la Fase de Grupos de Alemania 2006, el Bicho no tuvo actividad.

Mientras que, a nivel de clubes, se ha enfrentado tres veces a rivales mexicanos, con un balance de tres triunfos para él.

Se enfrentó dos veces al América, una en amistoso y otra en un Mundial de Clubes y al Cruz Azul en una ocasión también en el torneo de la FIFA.