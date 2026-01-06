En menos de 156 días, el balón Trionda comenzará a rodar en la inauguración de la Copa del Mundo de 2026.

El primer partido del próximo Mundial lo disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca el jueves 11 de junio.

Ese mismo día, pero varias horas después, Corea del Sur y Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda jugarán el segundo encuentro de la justa mundialista.

De momento, ya hay 42 invitados para el torneo más importante de la FIFA a nivel de selecciones.

Lee También Mundial 2026: Los extranjeros de la Liga MX con posibilidades de jugar la Copa del Mundo

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que tienen asegurada su presencia.

Los otros seis boletos se repartirán entre el Repechaje Intercontinental (dos) y el Repechaje de Europa (cuatro).

En marzo, cuando se jueguen los partidos definitivos, la Copa del Mundo de 2026 conocerá a sus 48 participantes.

En espera que de que comience el Mundial, las expectativas crecen cada vez más, sobre todo por la cantidad de figuras que se reunirán en el certamen veraniego.

Lee También René Higuita sentencia que Guillermo Ochoa debe ser titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cuáles son las 10 selecciones más costosas del Mundial 2026?

De acuerdo con Transfermarkt, estas son las 10 selecciones que tienen el valor de mercado más alto, representado en millones de dólares:

Inglaterra | 1.52

Francia | 1.51

España | 1.34

Brasil | 1089.64

Portugal | 983.25

Alemania | 968.05

Países Bajos | 944.67

Argentina | 672.26

Noruega | 587.96

Bélgica | 516.99

Para la Copa del Mundo de 2026, solamente las plantillas de cuatro países superan el millón de dólares.

Cabe resaltar que, de las selecciones que han levantado el trofeo de Mundial, solamente Uruguay no aparece dentro del Top Ten de las más caras, ya que el valor de su plantel es de 490.12.

Aunque, Italia todavía está en la lucha por clasificar, pero sí entraría en este ranking porque tiene un valor de 966.90.

Es importante mencionar que la plantilla de México tiene un costo de 227.99 millones de dólares, lo que la coloca en el puesto 23, momentáneamente.