La Copa del Mundo de 2026 está muy cerca de empezar, y ofrece a los países participantes la oportunidad de hacer historia y lograr en México, Estados Unidos y Canadá una participación notable.

El certamen, que por primera vez contará con 48 selecciones, también será una ocasión muy especial para los jugadores que formen parte de las plantillas finales, quienes, con todos los reflectores y una buena actuación, podrán cambiar de club.

Lee también Mundial 2026: Mhoni Vidente predice al campeón del torneo de la FIFA

Con eso en mente, algunas de las estrellas de la Liga MX se preparan no solo para disputar el Clausura 2026, sino también para ganarse, con sus actuaciones en este último semestre, un lugar en sus combinados nacionales.

Por extraño y difícil de creer, en el balompié internacional hay algunos jugadores que tienen amplias posibilidades de acudir al Mundial, incluso como piezas importantes de sus selecciones.

Lee también Mundial 2026: Las cinco estrellas que buscarán guiar a sus selecciones a lo más alto

Las estrellas de la Liga MX que pueden llegar al Mundial

Brian Rodríguez – Uruguay – América Ha sido convocado en procesos recientes de Uruguay, por lo que sus posibilidades de estar en el Mundial son medias-altas, dependiendo de su regularidad en la Liga MX.

Ha sido convocado en procesos recientes de Uruguay, por lo que sus posibilidades de estar en el Mundial son medias-altas, dependiendo de su regularidad en la Liga MX. Alejandro Zendejas – Estados Unidos – América Es constante en las convocatorias de la selección estadounidense y se ha consolidado como pieza ofensiva. Sus posibilidades de disputar el Mundial son altas.

Es constante en las convocatorias de la selección estadounidense y se ha consolidado como pieza ofensiva. Sus posibilidades de disputar el Mundial son altas. Sebastián Cáceres – Uruguay – América Defensor titular en América y considerado por la selección uruguaya. Sus opciones de estar en el Mundial son altas.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido a México en los Mundiales que ha organizado en casa?