México posee un récord único en la historia del futbol que nadie más tiene: ser el primer país en organizar tres Copas del Mundo. La primera, en 1970, la segunda en 1986, y la tercera, llegará en junio de 2026.
La Selección Nacional siempre ha estado rodeada de expectativas cuando juega como local, la realidad es que sus resultados han dejado satisfechos a los fanáticos mexicanos, con buenas actuaciones, aunque sin alcanzar una instancia más allá de los Cuartos de Final.
¿Cómo le fue a México en los Mundiales que organizó?
En México 1970, el país recibió a Pelé, Beckenbauer y otras leyendas del futbol. La Selección Mexicana logró por primera vez superar la Fase de Grupos, con triunfos ante El Salvador y Bélgica y un empate con la Unión Soviética.
El sueño terminó en los Cuartos de final, con una derrota contundente de 4-1 ante Italia en el Estadio Azteca. Aun así, este torneo marcó un antes y un después para el futbol mexicano. Aunque cabe destacar que no existía la fase de los Octavos de final.
Dieciséis años más tarde, en México 1986, el Tri reafirmó su localía. Bajo la dirección de Bora Milutinovic, volvió a clasificar a cuartos de final, con victorias sobre Irak y Bulgaria y un empate ante Paraguay.
El camino se truncó frente a Alemania Federal, en una serie de penaltis que dejó al país con la sensación de estar muy cerca de las semifinales. En aquel torneo, el Tri no perdió ningún partido, y aún así se fue eliminado.
Este Mundial consolidó al Estadio Azteca como una sede histórica, al ser el escenario de la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'de Maradona y otros momentos inolvidables.
