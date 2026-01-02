México posee un récord único en la historia del futbol que nadie más tiene: ser el primer país en organizar tres Copas del Mundo. La primera, en 1970, la segunda en 1986, y la tercera, llegará en junio de 2026.

La Selección Nacional siempre ha estado rodeada de expectativas cuando juega como local, la realidad es que sus resultados han dejado satisfechos a los fanáticos mexicanos, con buenas actuaciones, aunque sin alcanzar una instancia más allá de los Cuartos de Final.

¿Cómo le fue a México en los Mundiales que organizó?

En México 1970, el país recibió a Pelé, Beckenbauer y otras leyendas del futbol. La Selección Mexicana logró por primera vez superar la Fase de Grupos, con triunfos ante El Salvador y Bélgica y un empate con la Unión Soviética.

El sueño terminó en los Cuartos de final, con una derrota contundente de 4-1 ante Italia en el Estadio Azteca. Aun así, este torneo marcó un antes y un después para el futbol mexicano. Aunque cabe destacar que no existía la fase de los Octavos de final.

México goleó a El Salvador en el Mundial de 1970 / Foto: Especial

Dieciséis años más tarde, en México 1986, el Tri reafirmó su localía. Bajo la dirección de Bora Milutinovic, volvió a clasificar a cuartos de final, con victorias sobre Irak y Bulgaria y un empate ante Paraguay.

El camino se truncó frente a Alemania Federal, en una serie de penaltis que dejó al país con la sensación de estar muy cerca de las semifinales. En aquel torneo, el Tri no perdió ningún partido, y aún así se fue eliminado.

Este Mundial consolidó al Estadio Azteca como una sede histórica, al ser el escenario de la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'de Maradona y otros momentos inolvidables.

Maradona firmó el 'Gol del Siglo' ante Inglaterra en el Mundial de México 86. Foto: Especial

