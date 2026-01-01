Entre México, Corea del Sur y Sudáfrica, la Selección Mexicana es la más cara: el valor de mercado de su plantilla actual asciende hasta los 181.50 millones de euros que, en la moneda nacional, representa 3,836,174,925 pesos mexicanos.

De acuerdo a datos del portal Transfermarkt, los tres futbolistas más caros del Tricolor son Edson Álvarez, Santiago Giménez y Johan Vásquez. Por un lado, el valor de Edson —quien en el presente juega en el Fenerbahçe del balompié turco— se eleva hasta los 22 millones de euros. Es decir, 464,996,400 pesos mexicanos.

En el segundo puesto, el valor Santiago Giménez —delantero del AC Milan en la Serie A— asciende a los 20 millones de euros que en la moneda nacional se convierten a 422,746,000 pesos mexicanos. Mientras que Johan Vásquez, defensa del Génova en el futbol italiano, tiene un precio de 13 millones de euros que equivalen a 274,790,100 pesos mexicanos.

Tomando en cuenta la última convocatoria de la Selección Mexicana, correspondiente a los partidos amistosos que en noviembre del 2025 se jugaron contra Uruguay y Paraguay, el futbolista con el menor valor de mercado es Armando “La Hormiga” González con dos millones de euros que equivalen a 42,273,600 pesos mexicanos.

Edson Álvarez en conferencia de prensa, previo al debut de México en la Copa América - Foto: Imago7

¿Y los rivales de la Selección Mexicana?

En la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana formará parte del Grupo A, donde compartirá lugar con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA entre Irlanda, Macedonia del Norte, República Checa y Dinamarca.

La segunda selección más cara del Grupo A es Corea del Sur, ya que su valor de mercado asciende hasta los 118.80 millones de euros. En contraste, el valor de Sudáfrica —país que será rival de México en el partido inaugural del Mundial— es de 44.45 millones de euros.

