La llegada de 2026 significa para los aficionados al fútbol un momento muy especial, al representar una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

El torneo, que en su edición en México, Estados Unidos y Canadá ha sufrido varias modificaciones, entre ellas el aumento de equipos, despertó la emoción de los seguidores, quienes esperan el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca.

La justa, que sería la última para jugadores como Cristiano Ronaldo con Portugal, Lionel Messi con Argentina y Guillermo Ochoa con México, ya conocería a su campeón, luego de darse a conocer la predicción de la astróloga Mhoni Vidente.

La especialista en lecturas de cartas, quien ha alcanzado gran popularidad por sus predicciones en distintos rubros, sorprendió al revelar, a unas horas del comienzo del año, al monarca de la competencia.

De acuerdo con su opinión y visión, la edición 2026 tendría un claro ganador: España, nación que con una generación plagada de jóvenes busca replicar lo hecho en 2010 en Sudáfrica. En esa predicción, la especialista también pidió no descartar a Argentina, vigente campeona del mundo.

Además, agregó un tercer candidato para brillar en tierras mundialistas y consideró a Ecuador como el equipo sorpresa que podría llegar a luchar por el trofeo.