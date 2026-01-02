El Milan de Italia ha confirmado este viernes la incorporación del delantero alemán Niclas Fullkrug en calidad de cedido por el West Ham United inglés con opción de compra.

Nacido en Hannover el 9 de febrero de 1993, se formó en la cantera del Werder Bremen y ha jugado en su país también en el Greuther Furth, el Núremberg, el Hannover 96 y el Borussia Dortmund, con el que fue titular en la final de Liga de Campeones 2024 con el Borussia Dortmund ante el Real Madrid. Posteriormente dio el salto a la Premier.

Asimismo, Fullkrug, que lucirá el '9' en la camiseta milanista, es un habitual en la selección germana, con la que ha disputado la Eurocopa de su país y el Mundial de Catar.

La lesión del mexicano Santiago Giménez, operado a finales de año de sus molestias en el tobillo derecho, obligó al Milan a acudir al mercado de invierno en busca de un delantero que ocupara su puesto, aunque el germano no juega en el West Ham desde el 30 de noviembre.

