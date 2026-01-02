Este viernes 2 de enero, el futbolista mexicano Julián Araujo fue anunciado como nuevo jugador del Celtic, tras ser cedido por el Bournemouth de la Premier League hasta el final de la temporada.

El mexicano, quien tendrá la tarea de agarrar ritmo y minutos de juego de cara al Mundial de 2026, ya se pronunció respecto a su llegada al futbol escocés.

“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como Celtic, y estoy preparado para ello. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que se presentan y quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un fútbol de calidad y ganador”, declaró Araujo en su primera entrevista con el club.

Aunque el Bournemouth pagó casi 10 millones de dólares por él, Araujo no ha tenido mucha actividad en el último tiempo. No juega desde agosto del 2025. y por consecuencia, los llamados a la selección han decaído.

Ahora, rumbo a la Copa del Mundo, el lateral tricolor busca oportunidades en uno de los clubes más grandes de Europa para sumar minutos y atraer la atención de Javier Aguirre, quien está falto de opciones en las laterales del equipo.

El Celtic es un club histórico de Escocia, quien recurrentemente gana la liga doméstica y se mete en competiciones europeas, por lo que pinta para una prueba para Julián.

