La selección de Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de 2026 tras imponerse a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, escenario que volvió a ser protagonista de una cita mundialista.

En una noche cargada de emoción para los aficionados cafeteros, Daniel Muñoz se convirtió en uno de los nombres más destacados al marcar el primer gol del encuentro.

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El defensor colombiano apareció al minuto 40 para aprovechar una asistencia de Luis Díaz y enviar el balón al fondo de las redes.

La anotación provocó una explosión de júbilo en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula, donde miles de seguidores colombianos acompañaron a su selección en el estreno mundialista.

Tras el partido, el jugador del Crystal Palace compartió sus sensaciones por anotar en una sede que ha sido testigo de momentos inolvidables en las Copas del Mundo.

"Es un estadio emblemático, fue muy especial, frente a 80 mil colombianos, con el estadio todo amarelo, es una satisfacción enorme".

El lateral también relató lo que pasó por su mente en la jugada que terminó en gol.

"Cuando hago el gol, lo único que miro es que haya traspasado la red, ya yo tenía la certeza que no iba a ser fuera de juego y por eso celebro".

Muñoz destacó además la conexión futbolística que mantiene con Luis Díaz, autor del pase decisivo para la anotación.

"Con Lucho tengo una química muy especial siempre compartimos mucho al final eso es lo que se ve reflejado en el campo".

El defensa recordó el esfuerzo que realizó para alcanzar una Copa del Mundo y expresó el significado personal de su anotación.

"Venía trabajando, luchando mucho por esto, por una Copa del Mundo, que es el mayor espectáculo del futbol y todo jugador sueña con esto".

"A título personal marcar un gol en un Mundial siento mucho agradecimiento con Dios, con el futbol, con la vida. Todo esto es para toda Colombia".