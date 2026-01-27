El partido que inaugurará el estadio Banorte entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, causó mucha expectativa gracias a la posible presencia de Cristiano Ronaldo, leyenda e ícono del país europeo.

Los boletos se agotaron en horas, los aficionados aztecas soñaron con ver al exjugador del Real Madrid pisar el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, su participación en la cancha de la Ciudad de México no está confirmada al 100%.

Cristiano Ronaldo en reclamo, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AP

Aun así, el cinco veces ganador del Balón de Oro ya tiene historial con el conjunto Tricolor, pues a lo largo de su carrera, aunque pocas, estás son las veces que se han enfrentado.

Mundial de Alemania 2006

En el duelo de la edición del 2006 de la Copa del Mundo, Portugal venció a México 2-1, aunque Cristiano Ronaldo no disputó aquel compromiso.

Portugal en Alemania 2006 Foto: Especial

Copa Confederaciones 2017

El único choque en el que CR7 enfrentó a la escuadra mexicana se dio en aquel torneo de la FIFA de 2017. El compromiso terminó con un intenso 2-2, él jugó los 90 minutos y contribuyó con una asistencia. Por lo que 'El bicho' nunca le ha anotado un gol a México.

Los goles ese día los hicieron Ricardo Quaresma y Cédric Soares para Portugal, y Javier Hernández y Héctor Moreno para la Selección Tricolor.

