Muchos aficionados mexicanos en los últimos años se han preguntado qué hubiera sido de la Selección en el Mundial de Alemania 2006 con una media conformada con Cuauhtémoc Blanco y Zinha.

Quizás la única persona que nunca se ha hecho ese cuestionamiento es Ricardo La Volpe, quien argumentando que no encajaba en su sistema táctico, decidió excluir al Cuau de la que sería su tercera Copa del Mundo.

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de 2006?

Es bien sabido que Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe no tuvieron una buena relación desde 1996, cuando el argentino tuvo un breve paso como entrenador del América.

El futbolista jamás se imaginó que diez años después esa enemistad los marginaría de jugar una Copa del Mundo. Cuando el Bigotón estaba al frente del proceso rumbo a Alemania 2006, siempre descartó al mítico ‘10’.

La duda siempre existió entre los fanáticos nacionales ¿por qué no lo llevó al Mundial? Pese a que La Volpe siempre ha sido que se debía a decisiones meramente técnicas, en una ocasión admitió que se equivocó y ofreció disculpas.

Ricardo señaló en 2023 que su sistema de juego jamás se basó en un solo jugador. Al contrario, tenía que destacar lo colectivo, lo que lo orilló a hacer a un lado a Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco sí fue convocado varios partidos con la Selección Mexicana de Ricardo La Volpe. Foto: Especial

Sin embargo, con el paso del tiempo reconoció que pudo haber tomado una decisión errada, por lo que ofreció una disculpa si es que de alguna manera se equivocó, aunque fie a su estilo recalcó que el Cuau no le hizo falta en su proceso.

“Cuauhtémoc es un gran jugador, una figura. Como entrenador siempre dije, y capaz ese es mi error, que el sistema siempre está arriba de los jugadores. Mi sistema está arriba de la gran individualidad, porque yo trabajo colectivo.

“Si me equivoqué, perdón, yo me guío por un sistema. Si lo entienden, que bueno, si no, es problema de ustedes. Para yo haberle ganado a Brasil en Confederaciones y pelearle a Argentina y Alemania, es que mi sistema estaba bien”, comentó La Volpe.