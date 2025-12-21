A lo largo del 2025, Gilberto Mora demostró una y otra vez su extraordinario talento en el terreno de juego, así como su olfato goleador con el que se colocó como el máximo rompe redes Sub-17 de este año y así coleccionar una marca más.

La precocidad futbolística del canterano de los Xolos de Tijuana lo ha llevado a ser colocado como la máxima promesa del futbol mexicano, así como uno de los grandes talentos del balompié mundial e incluso se ha ganado admiradores a lo largo y ancho de Europa.

Lee también: Mundial 2026: El Estadio Azteca ya tiene nuevos avances ¡La cancha ya casi está lista!

Pese a no jugar en una posición en la que se marca muchos goles, 'Morita' logró erigirse como el máximo goleador Sub-17 a nivel mundial, una marca que sin duda muestra el gran talento del adolescente tricolor.

¿Cuántos goles metió Gilberto Mora en 2025?

La participación de Mora en este año se repartió en ambos torneos de la Liga MX (Clausura y Apertura 2025), Leagues Cup y en partidos de la Selección Mexicana mayor, así como en el Mundial Sub-20 donde recibió mayor atención por parte de clubes europeos.

En el año calendario, Mora anotó un total de 12 goles, cantidad suficiente para colocarse como el jugador Sub-17 con más anotaciones durante ese periodo de tiempo. Siete de ellos fueron en Liga MX, dos en la Leagues Cup y tres en la Copa del Mundo Sub-20.

Gilberto Mora se impuso a dos grandes talentos del futbol mundial: Lennart Karl del Bayern Múnich y a Michael Noonan del Shamrock Rovers.

El alemán e irlandés hicieron nueve goles a lo largo de este 2025.