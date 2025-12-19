A medida que nos acercamos al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la cuenta regresiva se siente más intensa que nunca.

Con menos de seis meses por delante, el planeta entero parece vibrar con la anticipación de lo que será la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Ya se respira el ambiente mundialista en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas.

La emoción aumenta día a día, alimentada por la expectativa de ver a leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su último Mundial, junto a nuevas estrellas emergentes.

La compra de boletos refleja esta euforia desbordada: en solo las primeras 24 horas de la tercera fase de ventas, la FIFA recibió cinco millones de solicitudes de más de 200 países, a pesar de las críticas por los precios elevados.

En particular, México será protagonista del partido inaugural cuando se enfrente a la selección de Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca. Por eso, los trabajos en el Coloso de Santa Úrsula avanzan a contrarreloj, con prioridad en las zonas interiores y áreas operativas.

¿Cómo lucen los nuevos avances en la remodelación del Estadio Azteca?

Cada vez son más los videos y fotografías que se filtran sobre los avances en la remodelación del Estadio Azteca, sin embargo, las últimas postales revelan una de las partes que mas interesan a los aficionados, la cancha de juego.

En un video compartido por la cuenta de YouTube 'TeIM • Transporte e Infraestructura Mexicana' se puede ver que ya quedaron atrás las labores en la tubería y drenaje, y ahora se trabaja en la colocación de las capas de tierra.

Es decir que ya falta poco para que el centro del inmueble comience a verse de color verde, luego de que se coloque el césped híbrido de última generación, el cual se espera que esté a la altura de los mejores estadios del mundo.