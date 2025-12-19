El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo generó una nueva polémica al ofrecer una opinión directa sobre el veterano periodista deportivo José Ramón Fernández, esto durante su participación en el podcast 'Hermanos de Leche'.

Al ser cuestionado sobre si Fernández ejerció maltratos fuera de cámaras hacia colaboradores y periodistas, Marcelo respondió afirmativamente y aseguró que existen varios periodistas que fueron duramente tratados por el comunicador a lo largo de su carrera.

Adrián Marcelo reconoció el impacto histórico de José Ramón Fernández en el periodismo deportivo mexicano.

Lee también: Antonio Mohamed ofrece disculpas tras insultos en vivo luego de ganar la Final Toluca vs Tigres

Destacó que fue clave en la formación de importantes figuras, al afirmar que hizo pedazos a muchos, pero también creó figuras que siguieron su escuela.

Además, lo señaló como “el inventor del antiamericanismo”, un discurso crítico hacia el América que marcó décadas de debate en la televisión deportiva y moldeó la percepción de millones de aficionados.

El creador de contenido también elogió proyectos emblemáticos liderados por Fernández, como DeporTV y Los Protagonistas.

Sin embargo, la declaración más controvertida llegó al evaluar la etapa final de la carrera del periodista.

¿Cuál fue la declaración polémica de Adrián Marcelo sobre José Ramón Fernández?

"Es un legado el que deja José Ramón, pero su final deja mucho que desear, ya tiene una compilación de cositas que aunque estén sacadas de contexto dices: 'que pe'... sí viene una senilidad y el señor se debilitó", expresó Marcelo.