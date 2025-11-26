presentó este martes su “Modo Selección”, su nueva identidad visual y operativa que acompañará su alianza como Arrendadora Oficial de la Selección Mexicana durante el camino al Mundial 2026 y todo el torneo.

El lanzamiento se realizó en el evento “Camino a la Pasión”, que contó con la presencia de Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo; José Romano, directivo de la Federación Mexicana de Futbol, así como líderes del sector turístico y de movilidad.

Con presencia en 63 ciudades, más de 190 sucursales y operación en 51 aeropuertos, Hertz México activará “Modo Selección” con experiencias para los aficionados, acercándolos a los partidos clave y reforzando su flota en los principales nodos de entrada al país.

En 2024 el turismo aportó 274 mil 400 millones de dólares al PIB mexicano (15%), mientras el mercado de renta de autos alcanzó 3,792.5 millones de dólares y se proyecta que supere los 6,694 millones hacia 2030, según Grand View Research.

Las proyecciones oficiales estiman entre 5 y 5.5 millones de visitantes adicionales ligados al Mundial 2026, lo que representa un incremento del 44 por ciento de afluencia turística y 48 por ciento en gasto promedio por viajero.

Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún serán los grandes receptores.

“El ciclo futbolístico de 2026 implicará un aumento significativo en movilidad, turismo y demanda operativa. Como Arrendadora Oficial de la Selección Nacional, nuestro enfoque es asegurar capacidad, consistencia y atención en los principales puntos de entrada del país”, dijo Marco Andueza, Director General de Hertz México.

