El balompié mexicano vivió una noche amarga. No solamente por la eliminación que el “Tricolor” vivió en el Mundial Sub-20, sino también por el tropiezo que la Selección Mayor sufrió ante Colombia.

Una goleada de cuatro tantos que reflejó la realidad del combinado nacional… A solamente ocho meses para que empiece el Mundial de 2026.

Pese a que el estratega Javier Aguirre asumió la responsabilidad de la derrota, lo cierto es que existe una preocupación por el desempeño que México entregará en la Copa del Mundo.

Situación que molestó a la afición mexicana. La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, estos son algunos de los mejores MEMES que dejó el partido.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la caída de México en el partido amistoso contra Colombia

Solo un día bastó para que se fuera alv todo el prestigio del fútbol mexicano. pic.twitter.com/3nrGfDNVys — 𝐊𝐞𝐧𝐞𝐝𝐲 𝐉𝐑 (@Juniork7_) October 12, 2025

Malagón cuando tiene que salir de su portería pic.twitter.com/O6ng9dZHG4 — Gael 🇨🇵 (@Gael14206) October 12, 2025

Javier Aguirre después de cobrar su parlay Argentina Sub-20 y Colombia money line pic.twitter.com/l1pxE4greQ — Rhevolver (@Rhevolver) October 12, 2025

Mi vida desde que me dejó de importar la selección mexicana.

pic.twitter.com/jWEgyqfD5q — Dua Lipa Madridista 🪩 (@DuaMadridista) October 12, 2025

Cómo se sentía la vida un día antes de que las dos selecciones nacionales perdieran y arrastraran el prestigio del país: pic.twitter.com/xziBD7XN9x — Karlo #FueraLozano (@karlo_Cfp_) October 12, 2025

*Yo teniendo un gran sábado*



La Selección Mexicana: pic.twitter.com/18xNdQuHYB — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) October 12, 2025

César Montes y Vásquez tratando de proteger la portería de México

pic.twitter.com/YtMv39cAGb — Aizen (@AizenAzul) October 12, 2025

Martinoli y Luis García cada que toca putear a la Selección Mexicana, a los jugadores, a la Federación y a los procesos formativos en México (es el mejor narrador mexicano del momento) pic.twitter.com/gHGNMMkIbi — Lalo B. Parker (@Parker_BLalo) October 12, 2025

Yo: “Tengo que hacer un cambio en mi vida”



El putísimo cambio: pic.twitter.com/tzscphiUne — Martinalgui (@MartinoliCuri) October 12, 2025