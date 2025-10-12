El balompié mexicano vivió una noche amarga. No solamente por la eliminación que el “Tricolor” vivió en el Mundial Sub-20, sino también por el tropiezo que la Selección Mayor sufrió ante Colombia.
Una goleada de cuatro tantos que reflejó la realidad del combinado nacional… A solamente ocho meses para que empiece el Mundial de 2026.
Pese a que el estratega Javier Aguirre asumió la responsabilidad de la derrota, lo cierto es que existe una preocupación por el desempeño que México entregará en la Copa del Mundo.
Situación que molestó a la afición mexicana. La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, estos son algunos de los mejores MEMES que dejó el partido.