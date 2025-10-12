La Selección Mexicana ha vivido grandes triunfos en su historia, pero también derrotas que han dejado huella. A lo largo de más de un siglo de futbol internacional, el Tri ha sufrido goleadas dolorosas que aún son recordadas por los aficionados. Estas son las 10 peores goleadas que ha recibido México en partidos oficiales e internacionales, desde sus primeros años hasta la era moderna.

La derrota más abultada en la historia del Tri ocurrió el 10 de mayo de 1961, cuando Inglaterra goleó 8-0 a México en Londres, en un amistoso internacional disputado en Wembley. Aquel marcador sigue siendo la peor caída del equipo nacional. En segundo lugar está el 6-0 que Argentina le propinó a México el 11 de julio de 1978 durante la Copa del Mundo celebrada en ese país. Fue una de las páginas más tristes del futbol mexicano, pues la Albiceleste, que después sería campeona, no tuvo piedad en la fase de grupos.

Ese mismo Mundial dejó otra humillación: el 29 de junio de 1978, Alemania también venció 6-0 a México en Córdoba, completando un torneo catastrófico con tres derrotas, cero puntos y 12 goles en contra. Años antes, el 13 de junio de 1934, España había goleado 7-1 a México en Barcelona, en una época en la que el Tri apenas daba sus primeros pasos en el futbol internacional.

Ya en tiempos recientes, la goleada más recordada por los aficionados ocurrió el 18 de junio de 2016, cuando Chile aplastó 7-0 a México en los cuartos de final de la Copa América Centenario. El equipo de Juan Carlos Osorio llegaba invicto y con gran expectativa, pero fue arrasado por la generación dorada chilena encabezada por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Otra derrota significativa fue el 5-0 ante Italia el 24 de junio de 1950, en el Mundial de Brasil. Ese partido marcó el regreso del Tri a las Copas del Mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Dos años más tarde, el 28 de abril de 1952, Brasil repitió la dosis con otro 5-0 en Río de Janeiro, esta vez en un amistoso internacional.

El 31 de mayo de 2001, Uruguay goleó 4-0 a México en la Copa América de Colombia, una de las peores presentaciones del Tri en dicho torneo. Más adelante, el 29 de junio de 2017, Alemania volvió a ser verdugo al imponerse 4-1 en las semifinales de la Copa Confederaciones disputada en Sochi, Rusia. Finalmente, el 25 de junio de 1999, Paraguay derrotó 4-0 a México en la Copa América organizada en su propio país, completando así la lista de las derrotas más duras del conjunto nacional.

Entre las peores goleadas de la Selección Mexicana destacan marcadores como Inglaterra 8-0 México (1961), Argentina 6-0 México (1978), Alemania 6-0 México (1978), España 7-1 México (1934), Chile 7-0 México (2016), Italia 5-0 México (1950), Brasil 5-0 México (1952), Uruguay 4-0 México (2001), Alemania 4-1 México (2017) y Paraguay 4-0 México (1999).

Estas goleadas, aunque dolorosas, forman parte de la historia del futbol mexicano y muestran la evolución del equipo a lo largo de las décadas. Cada una dejó una enseñanza y marcó un punto de inflexión en la construcción del Tri moderno.